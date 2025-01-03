Экс-игрок «Спартака» Титов: надеюсь, что у Соболева получится себя показать в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов заявил, что красно-белые скорее приобрели от трансфера нападающего Александра Соболева в «Зенит», а также рассказал, что форварду нужно сделать для того, чтобы болельщики сине-бело-голубых приняли его.

«Спартак» приобрёл после его перехода? Скорее всего, да, чем нет. Заиграл Угальде после его перехода. Когда переходишь из «Спартака» в «Зенит» – это большое событие. Нужна адаптация. Мы видим, что болельщики до сих пор не приняли Соболева. Вопрос, примут ли ещё? Помним пример Дзюбы. К сожалению, он забивал много, отдавал и был лидером, но до конца его так и не приняли.

Что надо сделать, чтобы болельщики «Зенита» приняли Соболева? Забивать голы, причём важные и победные мячи. Надо отдаваться на поле. Надеюсь, что у Соболева получится себя показать. Он пять лет играл в «Спартаке», но одним действием можно сжечь все мосты. Не знаю, сжёг ли он мосты, как это сделал Дзюба в своё время. В своей команде можно не стать своим и перечеркнуть всё, что было хорошим до этого», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, 27-летний Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в августе 2024 года. Ранее форвард также выступал за самарские «Крылья Советов», «Томь» и «Енисей».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.