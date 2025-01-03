Кобелев пожелал московскому «Динамо» стать чемпионом России в 2025 году

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев пожелал бело-голубым выиграть Российскую Премьер-Лигу в 2025 году, а также удачно провести следующий сезон.

– Чего можно пожелать «Динамо» в 2025 году?

– Хороший вопрос. По сути, наш чемпионат состоит из двух отрезков, между которыми есть большая пауза. Так что весной начнётся следующий отрезок. Болельщикам я пожелаю здоровья и мирного неба над головой, а «Динамо» – выиграть чемпионат или хотя бы Кубок, и удачно провести следующий сезон, – приводит слова Кобелева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».