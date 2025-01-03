Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН» выразил сожаление, что клуб не подписал Артёма Дзюбу

Гендиректор «Пари НН» выразил сожаление, что клуб не подписал Артёма Дзюбу
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что сожалеет о неудавшемся трансфере нападающего Артёма Дзюбы. С осени 2024-го Артём выступает за тольяттинский «Акрон». Ранее форвард играл за «Локомотив».

«Лично я жалею, что Дзюба в своё время к нам не перешёл. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учётом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», – приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android