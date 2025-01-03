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Capology: Левандовски зарабатывает € 33 млн в год, де Йонг — € 19 млн, Фати — € 13,9 млн

Capology: Левандовски зарабатывает € 33 млн в год, де Йонг — € 19 млн, Фати — € 13,9 млн
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36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является самым высокооплачиваемым футболистом каталонского клуба. Его заработная плата составляет € 33,3 млн в год. На второй строчке располагается полузащитник Френки де Йонг — € 19 млн в год. Замыкает тройку лидеров нападающий Ансу Фати, который зарабатывает € 13,9 млн в год. Об этом сообщает Capology.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны»:

  1. Роберт Левандовски — € 33,3 млн;
  2. Френки де Йонг — € 19 млн;
  3. Ансу Фати — € 13,9 млн;
  4. Жюль Кунде — € 13,5 млн;
  5. Рафинья — € 12,5 млн;
  6. Ферран Торрес — € 10 млн;
  7. Педри — € 9,3 млн;
  8. Даниэль Ольмо — € 9,3 млн;
  9. Иньиго Мартинес — € 9,3 млн;
  10. Андреас Кристенсен — € 9 млн.
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