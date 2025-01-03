Capology: Левандовски зарабатывает € 33 млн в год, де Йонг — € 19 млн, Фати — € 13,9 млн

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является самым высокооплачиваемым футболистом каталонского клуба. Его заработная плата составляет € 33,3 млн в год. На второй строчке располагается полузащитник Френки де Йонг — € 19 млн в год. Замыкает тройку лидеров нападающий Ансу Фати, который зарабатывает € 13,9 млн в год. Об этом сообщает Capology.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны»:

Роберт Левандовски — € 33,3 млн; Френки де Йонг — € 19 млн; Ансу Фати — € 13,9 млн; Жюль Кунде — € 13,5 млн; Рафинья — € 12,5 млн; Ферран Торрес — € 10 млн; Педри — € 9,3 млн; Даниэль Ольмо — € 9,3 млн; Иньиго Мартинес — € 9,3 млн; Андреас Кристенсен — € 9 млн.

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Сколько зарабатывают футболисты: