Capology: Левандовски зарабатывает € 33 млн в год, де Йонг — € 19 млн, Фати — € 13,9 млн
36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является самым высокооплачиваемым футболистом каталонского клуба. Его заработная плата составляет € 33,3 млн в год. На второй строчке располагается полузащитник Френки де Йонг — € 19 млн в год. Замыкает тройку лидеров нападающий Ансу Фати, который зарабатывает € 13,9 млн в год. Об этом сообщает Capology.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны»:
- Роберт Левандовски — € 33,3 млн;
- Френки де Йонг — € 19 млн;
- Ансу Фати — € 13,9 млн;
- Жюль Кунде — € 13,5 млн;
- Рафинья — € 12,5 млн;
- Ферран Торрес — € 10 млн;
- Педри — € 9,3 млн;
- Даниэль Ольмо — € 9,3 млн;
- Иньиго Мартинес — € 9,3 млн;
- Андреас Кристенсен — € 9 млн.
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