Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Магуайром до 2026 года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что клуб активирует опцию продления контракта с 31-летним центральным защитником Гарри Магуайром до лета 2026 года.

«Мы активируем эту опцию, нам очень нужен Гарри. Ему необходимо совершенствоваться как лидеру, потому что нам не хватает лидеров на поле», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Предыдущее соглашение Магуайра было рассчитано до грядущего лета. Английский футболист выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. За этот период он принял участие в 222 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами.

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