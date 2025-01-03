Роналду: моё будущее? Хочу помогать «Аль-Насру» и выиграть азиатскую Лигу чемпионов

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

«Я и моя семья счастливы [в Саудовской Аравии]. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь прекрасна, футбол прекрасен. Самое главное – быть профессионалом, упорно трудиться, уважать клуб, соблюдать свой контракт и верить, что всё изменится [в лучшую сторону] и «Аль-Наср» попробует выиграть больше титулов.

Я хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба, но самое главное — продолжать работать и быть профессионалом… Буду продолжать работать и помогать «Аль-Насру» завоёвывать титулы. Верю, что этот год будет хорошим для клуба», — приводит слова Роналду журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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