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Известны два условия, на которых Александер-Арнольд готов продлить контракт с «Ливерпулем»

Известны два условия, на которых Александер-Арнольд готов продлить контракт с «Ливерпулем»
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«Ливерпуль» по-прежнему находится в переговорном процессе с правым защитником Трентом Александер-Арнольдом относительно продления его контракта, заканчивающегося грядущим летом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для talkSPORT.

По информации источника, английский футболист готов пролонгировать трудовое соглашение с мерсисайдцами при условии, что, во-первых, оно будет рассчитано как минимум на три года. Во-вторых, Александер-Арнольд будет назначен капитаном «Ливерпуля» в долгосрочной перспективе.

Подчёркивается, несмотря на сведения испанских СМИ, футболист ещё не сообщал английскому клубу о желании присоединиться к мадридскому «Реалу» грядущим летом.

Трент Александер-Арнольд Подробнее
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