Игроки «МЮ» ищут «крота», выносящего информацию из раздевалки команды — Daily Mail

Футболисты «Манчестер Юнайтед» находятся в поисках человека, приближённого к команде, который «сливает» решения по составу на матчи задолго до их официальной огласки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, подобные случаи утечки сведений происходили ещё во время работы бывшего главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага и продолжаются при Рубене Амориме.

Подчёркивается, что наиболее авторитетные игроки «Манчестер Юнайтед» превратились в «суперсыщиков» и пытаются найти ответственного за утечку информации в СМИ. Некоторые футболисты английского клуба сообщили своим представителям, что им известно, кто виноват в происходящем.

Самые скандальные футболисты в истории: