Мбаппе зарабатывает € 31 млн в год, Алаба — € 22,5 млн, Винисиус — € 20,8 млн — Capology

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Заработная плата французского игрока составляет € 31,2 млн в год. На второй строчке располагается защитник Давид Алаба с окладом в € 22,5 млн в год. Замыкает тройку лидеров полузащитник Джуд Беллингем, который зарабатывает € 20,8 млн в год. Об этом сообщает Capology.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мадридского «Реала»:

Килиан Мбаппе — € 31,2 млн; Давид Алаба — € 22,5 млн; Джуд Беллингем — € 20,8 млн; Винисиус Жуниор — € 20,8 млн; Федерико Вальверде — € 16,6 млн; Тибо Куртуа — € 15 млн; Антонио Рюдигер — € 14,5 млн; Эдер Милитао — € 14,5 млн; Орельен Тчуамени — 12,5 млн; Эдуарду Камавинга — 12,5 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: