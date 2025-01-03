Мбаппе зарабатывает € 31 млн в год, Алаба — € 22,5 млн, Винисиус — € 20,8 млн — Capology
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Заработная плата французского игрока составляет € 31,2 млн в год. На второй строчке располагается защитник Давид Алаба с окладом в € 22,5 млн в год. Замыкает тройку лидеров полузащитник Джуд Беллингем, который зарабатывает € 20,8 млн в год. Об этом сообщает Capology.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мадридского «Реала»:
- Килиан Мбаппе — € 31,2 млн;
- Давид Алаба — € 22,5 млн;
- Джуд Беллингем — € 20,8 млн;
- Винисиус Жуниор — € 20,8 млн;
- Федерико Вальверде — € 16,6 млн;
- Тибо Куртуа — € 15 млн;
- Антонио Рюдигер — € 14,5 млн;
- Эдер Милитао — € 14,5 млн;
- Орельен Тчуамени — 12,5 млн;
- Эдуарду Камавинга — 12,5 млн.
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