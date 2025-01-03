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Сесар Навас: «Спартак» нанял отличного спортивного директора, Кахигао — эталон

Сесар Навас: «Спартак» нанял отличного спортивного директора, Кахигао — эталон
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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о назначении Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака».

«Фрэнсис Кахигао — очень известный человек в мире элитного футбола. Я не знаю его лично, но у меня есть друзья, которые работали с ним. И я не понаслышке знаю, что он является эталоном в мире спортивного менеджмента. У него была потрясающая работа в течение многих лет в «Арсенале». Он был одним из участников великих лет лондонского клуба. Великий профессионал и человек с особой способностью находить таланты. «Спартак» нанял отличного спортивного директора. Желаю Фрэнсису удачи и больших успехов в его новом приключении», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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