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Титов назвал лучших игроков «Спартака» в первой части сезона

Титов назвал лучших игроков «Спартака» в первой части сезона
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов отметил футболистов красно-белых, которые наилучшим образом проявили себя в первой части нынешнего сезона.

– Болельщики называют Барко лучшим игроком в первой части сезона. Согласны?
– Скорее да, чем нет. Я бы отметил также Максименко, он много раз выручал. Теневым лидером стал Умяров, его направил на такую игру Станкович. Деян сам был прекрасным полузащитником и обучил Умярова, что надо играть только вперёд. Что Умяров сегодня и делает. Ну и конечно же, отметим Угальде. Я для себя определил круг претендентов, — приводит слова Титова Metaratings.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место. В 1-м туре после возобновления РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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