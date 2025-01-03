Аморим назвал причину, из-за которой Рашфорд пропустит матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что крайний нападающий Маркус Рашфорд пропустит грядущий матч 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (5 января) по причине болезни.

«Маркус болен и не принимает участия в тренировках. Думаю, его не будет [во встрече с «Ливерпулем»]. Ситуация осталась прежней, он такой же, как и все остальные футболисты [команды]», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Рашфорда нынешней зимой. Подчёркивалось, что в клубе недовольны профессионализмом игрока.

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