«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Суперкубка Италии начнётся в 22:00

Сегодня, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии по футболу, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на нейтральном поле стадиона «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».

Победитель этой пары встретится в финале Суперкубка Италии с «Интером». Накануне «нерадзурри» обыграли «Аталанту» в полуфинале со счётом 2:0. Финал данного соревнования состоится 6 января.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: