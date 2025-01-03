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«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Суперкубка Италии начнётся в 22:00

«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Суперкубка Италии начнётся в 22:00
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Сегодня, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии по футболу, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на нейтральном поле стадиона «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель этой пары встретится в финале Суперкубка Италии с «Интером». Накануне «нерадзурри» обыграли «Аталанту» в полуфинале со счётом 2:0. Финал данного соревнования состоится 6 января.

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