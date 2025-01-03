Роман Шишкин рассказал, чем его удивила работа Станковича в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

— Станкович — топ‑тренер для РПЛ?

— Пока рано говорить. Меня приятно удивило, что даже в неудачных матчах были элементы новых схем, вариантов. В составе должны играть сильнейшие, он нашёл баланс между основой и резервом. Есть футболисты, которые могут усилить, выходя на замену. Баланс от обороны к нападению в последних играх являлся основополагающей причиной побед, — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» в минувшем мае. После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые под его руководством набрали 37 очков и занимают третье место. В 1-м туре после возобновления РПЛ «Спартак» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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