Ла Лига и RFEF не разрешат «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора — Хуанмарти

За последние несколько часов Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заявили нескольким журналистам, что они точно не разрешат «Барселоне» зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на оставшуюся часть сезона чемпионата Испании. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, в случае если каталонский клуб захочет оспорить данное решение Ла Лиги и RFEF, то ему придётся использовать исключительно судебные пути.
1 января Ла Лига убрала Ольмо и Виктора из списка футболистов «Барселоны», заявленных на сезон.
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