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«Манчестер Юнайтед» может обменять Зиркзее на Влаховича — журналист Камелио

«Манчестер Юнайтед» может обменять Зиркзее на Влаховича — журналист Камелио
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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» прорабатывают вариант с потенциальным обменом нападающего «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее на форварда «старой синьоры» Душана Влаховича. Об этом для Radio Radio сообщил журналист Энрико Камелио.

Главным тренером «Ювентуса» является Тьяго Мотта, который работал с Зиркзее в «Болонье», откуда футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. За этот период он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

В свою очередь, Влахович сыграл 22 встречи во всех соревнованиях, где забил 12 голов и сделал два ассиста. Ранее в СМИ появлялась информация, что сербский футболист не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте.

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