Салах: прогресса в переговорах нет, пока что это мои последние полгода в «Ливерпуле»

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, действительно ли он считает, что нынешний сезон является для него последним в клубе, контракт с которым заканчивается у футболиста грядущим летом.

«Пока что да, это последние шесть месяцев. Нет никакого прогресса. Мы далеки от какого-либо прогресса. Нам просто нужно подождать и посмотреть», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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