Сегодня, 3 января, состоится перенесённый матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Валенсия» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Летучие мыши» набрали 12 очков после 17 матчей. Мадридский клуб заработал 40 очков в 18 встречах и располагается на второй строчке. На первом месте находится столичный «Атлетико», у которого 41 очко за 18 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: