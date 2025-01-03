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«Валенсия» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

«Валенсия» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 3 января, состоится перенесённый матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсия» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Летучие мыши» набрали 12 очков после 17 матчей. Мадридский клуб заработал 40 очков в 18 встречах и располагается на второй строчке. На первом месте находится столичный «Атлетико», у которого 41 очко за 18 игр.

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