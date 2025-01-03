Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах: хочу выиграть АПЛ сильнее ЛЧ, ведь это мой последний год в «Ливерпуле»

Салах: хочу выиграть АПЛ сильнее ЛЧ, ведь это мой последний год в «Ливерпуле»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах объяснил, почему в нынешнем сезоне он хочет выиграть английскую Премьер-лигу больше, чем Лигу чемпионов.

«В своих интервью за последние семь или восемь лет я всегда говорил, что хочу выиграть Лигу чемпионов. Но только сейчас я впервые говорю, что действительно хочу выиграть Премьер-лигу с «Ливерпулем».

Почему? Понятия не имею. Наверное, потому что [в прошлый раз] мы не отпраздновали победу так, как хотели («Ливерпуль» победил в АПЛ в сезоне-2019/2020, который был доигран с ограничениями из-за пандемии коронавируса. — Прим. «Чемпионата»), а ещё, возвращаясь сюда, понимаю, что это мой последний год в клубе, и хочется сделать что-то особенное для города», — приводит слова Салаха Sky Sports.

После 18 матчей АПЛ «Ливерпуль» набрал 45 очков и занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Арсенала» на шесть очков, при этом у «красных» есть матч в запасе.

Мохамед Салах Подробнее
Материалы по теме
Салах: прогресса в переговорах нет, пока что это мои последние полгода в «Ливерпуле»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android