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Салах ведёт переговоры с «ПСЖ», но прекратил контакты с саудовскими клубами — Ауна

Салах ведёт переговоры с «ПСЖ», но прекратил контакты с саудовскими клубами — Ауна
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ведёт переговоры с «ПСЖ» о потенциальном переходе в клуб, несмотря на то что ранее в парижском клубе отрицали наличие переговорного процесса с египетским футболистом. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, приоритетом для 32-летнего нападающего остаётся продление контракта с «Ливерпулем», заканчивающегося грядущим летом. Также подчёркивается, что Салах прекратил переговоры с клубами из Саудовской Аравии.

Ранее египетский футболист заявил, что на текущий момент не достиг прогресса в обсуждении своего нового трудового соглашения с мерсисайдцами.

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