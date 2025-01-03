Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о предстоящем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится в субботу, 4 января.

«Ньюкасл» станет хорошим испытанием, хороший соперник, у нас всегда получаются достойные матчи, мы всегда близки к победе. На данный момент они в хорошей форме, у них удачный период, и это также хороший шанс для нас. В то же время мы не добились желаемых результатов, но мы по-прежнему способны, у нас есть качества, и мы сделали достаточно для побед в последних матчах, так что мы собираемся выйти на поле с тем же настроем», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».