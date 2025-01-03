«Челси» отозвал из аренды 19-летнего защитника

Аргентинский защитник «Челси» Аарон Ансельмино был отозван из аренды из «Бока Хуниорс». Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«Аргентинский защитник перешел к «синим» из «Бока Хуниорс» в августе, заключив долгосрочный контракт, после чего вернулся в «Бомбонеру» на правах аренды, чтобы продолжить своё развитие. На правах аренды Аарон провёл 18 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах и стал постоянным игроком основы. Добро пожаловать обратно в «Челси», Аарон!» — написано в заявлении клуба.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 35 очков за 19 встреч.