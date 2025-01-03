Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» отозвал из аренды 19-летнего защитника

«Челси» отозвал из аренды 19-летнего защитника
Комментарии

Аргентинский защитник «Челси» Аарон Ансельмино был отозван из аренды из «Бока Хуниорс». Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«Аргентинский защитник перешел к «синим» из «Бока Хуниорс» в августе, заключив долгосрочный контракт, после чего вернулся в «Бомбонеру» на правах аренды, чтобы продолжить своё развитие. На правах аренды Аарон провёл 18 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах и стал постоянным игроком основы. Добро пожаловать обратно в «Челси», Аарон!» — написано в заявлении клуба.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 35 очков за 19 встреч.

Материалы по теме
Официально
«Челси» вернул из аренды вратаря Гэбриела Слонину
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android