«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Сегодня, 3 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Ювентус»: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Маккенни, Локателли, Тюрам, Консейсау, Копмейнерс, Мбангула, Влахович.

«Милан»: Меньян, Роял, Тиау, Томори, Эрнандес, Фофана, Беннасер, Пулишич, Рейндерс, Хименес, Мората.

Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале обыграл «Наполи» (1:0).