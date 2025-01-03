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«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
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Сегодня, 3 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
1-й тайм
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Йылдыз – 21'    

Стартовые составы играющих команд:

«Ювентус»: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Маккенни, Локателли, Тюрам, Консейсау, Копмейнерс, Мбангула, Влахович.

«Милан»: Меньян, Роял, Тиау, Томори, Эрнандес, Фофана, Беннасер, Пулишич, Рейндерс, Хименес, Мората.

Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале обыграл «Наполи» (1:0).

Календарь Суперкубка Италии
Турнирная таблица Суперкубка Италии
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