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«Арис» победил «Омонию Арадипу» в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл 72 минуты

«Арис» победил «Омонию Арадипу» в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл 72 минуты
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Омония Арадипу». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). «Арис» одержал победу со счётом 2:0.

Кипр — Первый дивизион . 16-й тур
03 января 2025, пятница. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 0
Омония Арадипу
Арадипу
1:0 Боакье – 57'     2:0 Коррейя – 66'    

На 57-й минуте счёт открыл защитник «Ариса» Эрик Боакье. Через девять минут второй мяч хозяев забил полузащитник Андерсон Коррейя. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле 72 минуты и был заменён.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 16 игр. «Омония Арадипу» находится на 11-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу первого дивизиона возглавляет «Пафос», у которого 40 очков.

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