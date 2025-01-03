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Тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что Рис Джеймс может сыграть с «Кристал Пэлас»

Тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что Рис Джеймс может сыграть с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ситуации с травмированными игроками в команде перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 4 января.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рис [Джеймс] вернулся, и он был с нами в составе в последней встрече. На последнюю игру с «Ипсвичем» он был с нами, просто чтобы быть в команде. В наши планы не входило давать ему минуты, но завтра всё будет по-другому, мы можем дать ему некоторое время. Мы все знаем, как важен для нас Рис, поэтому надеемся, что очень скоро у него будет возможность поработать.

Ромео [Лавиа] очень близок к нам, и он начал работать. Мы все считаем Ромео первоклассным игроком, но самое главное для такого игрока — быть в хорошей форме. Нет сомнений, что, когда Ромео в хорошей форме, он становится игроком топ-уровня, нам просто нужно понять, как мы можем помочь ему не получить травму.

Кирнан [Дьюсбери-Холл] всё ещё отсутствует. К сожалению, Уэса [Фофана] не будет ещё очень долго, а Бенуа [Бадьяшиля] – по крайней мере до февраля. Что касается Уэса, мы не знаем точно, как долго он может отсутствовать, но у него травма подколенного сухожилия, и, к сожалению, мы потеряем его на некоторое время. Я много раз говорил, что мне нравится Уэс, и, конечно, его отсутствие — огромная потеря для нас», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

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