Кержаков — о Романцеве: не было такого, что приглашение в сборную связано со «Спартаком»

Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своём первом опыте выступления за национальную команду России под руководством бывшего тренера Олега Романцева.

— В 2002 году были истории, что Романцев позвал тебя в сборную, чтобы потом позвать в одну команду.

— Нет.

— А была возможность перейти в «Спартак»?

— Звали, да. Не тогда, позже. Нет, абсолютно не было таких разговоров (о том, что приглашение в сборную напрямую связано со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»).

На тот момент я с Олегом Ивановичем разговаривал один раз в жизни, когда он меня выпустил на замену. Сейчас мы общаемся, у нас были совместные интервью, но тогда у меня был с ним один разговор, от него услышал два слова: «Меняешь Карпина» — и нам в этот момент забили гол. Больше он ничего не стал говорить, — сказал Кержаков на YouTube-канале «СБГ ШОУ».