Джанашия: в 2025 году Кварацхелии надо сменить команду и перейти в испанский клуб

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия оценил перспективы нападающего итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича есть Хвича, сегодня он главный грузинский футболист. Но в стране есть другие хорошие игроки. Один футболист не может вытащить команду, но он лидер сборной Грузии и «Наполи». Жду, что он будет играть всё лучше и лучше. Но в 2025 году ему надо сменить команду и перейти в испанский клуб. Только туда ему надо идти. Испанский чемпионат – это его стихия», – приводит слова Джанашии Metaratings.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.