Спортдиректор «Пари НН»: не близки те агенты, которые пытаются сиюминутно заработать бабок

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов высказал мнение об агентах в российском футболе.

«Есть те, кто добро, а есть те, кто зло. Мне не близки те агенты, которые пытаются сиюминутно заработать бабок. Можно ли их назвать злом, не знаю, но это просто дельцы футбола. Если они востребованы, значит, их услугами кто-то пользуется. Есть агенты, которые помогают футболистам, поддерживают их. Да, они что-то за это получают, но вполне нормальные деньги в рамках того бизнеса, который существует. Это же всё добровольно», — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.