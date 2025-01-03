«Даже не знаю, что сказать». Юран — о назначении Кахигао в «Спартак»

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на назначение испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора московского «Спартака». «Спартак» объявил об этом сегодня, 3 января.

«Честно говоря, я не знаю, кто такой новый спортивный директор «Спартака» Кахигао. Я еще не смотрел, где и как работал испанец. Поэтому даже не знаю, что сказать. Сейчас новогодние праздники, не читал, что Франсиса назначили. Через пару дней посмотрю, тогда можно будет что-то сказать. А пока не хочется просто так воздух гонять», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся португальский специалист Томаш Амарал.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.