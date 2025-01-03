Слуцкий — об Акинфееве: он богом поцелованный футболист

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», высказался о голкипере и капитане красно-синих Игоре Акинфееве.

«Богом поцелованный футболист — это Игорь Акинфеев. Я думаю, что именно в остроте восприятия его таланта, когда ты это видишь, как я видел, как мяч мог залететь в наши ворота на «Олд Траффорд», Игорь, наверное, был самым ярким. Потому что, когда он ловил кураж, и даже на тренировках ему было невозможно забить.

Ты понимаешь, что, что бы ни произошло, при любых обстоятельствах он не пропустит. Он понимал уровень масштаба своей личности и всё-таки, хоть и болезненно, но держал себя в руках», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 784 матча, в которых пропустил 710 мячей. В 325 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.