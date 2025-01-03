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Криштиану Роналду — о Саудовской Аравии: быть первой приехавшей звездой — это честь

Криштиану Роналду — о Саудовской Аравии: быть первой приехавшей звездой — это честь
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём влиянии на популярность саудовской Про-Лиги.

«Люди воспринимают Криштиану как пример не только на поле, но и за его пределами. Для меня большая честь, что лига растёт и многие звёздные игроки приходят, чтобы сделать её ещё лучше, более конкурентоспособной. Быть ​​первой, скажем так, звездой, приехавшей сюда – это честь, но я с нетерпением жду следующих 5-10 лет, когда лига будет продолжать совершенствоваться. Не только основные команды, но и академии.

Не только ради будущего саудовских [игроков] и лиги, но и ради страны и для того, чтобы конкурировать с другими чемпионатами – такова моя мечта. Я постараюсь помочь стране и лиге достичь этого и быть на этом уровне», — приводит слова Роналду пресс-служба лиги.

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