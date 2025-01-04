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Тренер «Челси» Мареска высказался о возвращении защитника Ансельмино из аренды

Тренер «Челси» Мареска высказался о возвращении защитника Ансельмино из аренды
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал возвращение 19-летнего аргентинского защитника Аарона Ансельмино из «Бока Хуниорс», за который он выступал на правах аренды.

«Ещё один талант, ещё один хороший игрок. Сейчас самое главное, чтобы он приехал сюда, адаптировался, нашёл дом и правильно устроился. Тогда нам нужно дать ему время, потому что, когда ты приезжаешь из другой части света, тебе нужно адаптироваться. Тебе нужно увидеть новый мир, новую культуру. Конечно, мы постараемся помочь ему адаптироваться как можно скорее.

На данный момент мы планируем оставить его здесь, чтобы он мог поработать с нами, а затем принять решение. Если он здесь, то это потому, что мы считаем его хорошим игроком, и он может помочь нам, но, конечно, он очень молод и приехал из Аргентины, где совершенно другая культура, другой футбол, другой уровень, поэтому ему нужно время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

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