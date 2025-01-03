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«Понимал, что не вытяну». Александр Кержаков — о предложении от «Лиона» в 2004 году

«Понимал, что не вытяну». Александр Кержаков — о предложении от «Лиона» в 2004 году
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что получал предложение от французского «Лиона» в 2004 году.

— После чемпионата мира в 2002 году Сычёв уехал в «Марсель», у тебя было предложение от «Лиона».
— Нет, в 2004 году. Тогда я стал лучшим бомбардиром чемпионата России, у меня была хорошая статистика… Сарсания сказал, что есть конкретное предложение от «Лиона», но Давид Исаакович Трактовенко отказался меня отпускать, и я остался. Мы переподписали контракт. Это было первое конкретное предложение. Тогда мне был 21 год, я не был готов вообще, ментально и морально к тому, чтобы уехать во Францию.

Тогда чемпионат Франции для меня был тяжёлым турниром, потому что там все здоровые, бегают. «Лион» тогда постоянно выигрывал чемпионат Франции, это была Лига чемпионов, но я не был готов. Понимал, что не вытяну», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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