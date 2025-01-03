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Радимов — о Кахигао: у него есть связи, а это сейчас самое главное в его работе

Радимов — о Кахигао: у него есть связи, а это сейчас самое главное в его работе
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о назначении испанского специалиста Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора московского «Спартака».

«Естественно, у него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который нужен «Спартаку», чтобы привозить игроков и чтобы знать этих футболистов и понимать, что они точно должны усилить состав», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта, начало — в 16:30 мск.

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