Арсен Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в матче Кубка Испании 5 января

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян тренировался в общей группе без ограничений и сможет принять участие в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» 5 января.

«Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с «Понферрадиной» в воскресенье. Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», — приводит слова представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».

21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. В настоящее время полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне чемпионата Испании он не провёл ни одной встречи.