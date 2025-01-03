Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в матче Кубка Испании 5 января

Арсен Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в матче Кубка Испании 5 января
Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян тренировался в общей группе без ограничений и сможет принять участие в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» 5 января.

«Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с «Понферрадиной» в воскресенье. Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», — приводит слова представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».

21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. В настоящее время полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне чемпионата Испании он не провёл ни одной встречи.

Материалы по теме
«Возложенные ожидания не оправдались». Бубнов — о Захаряне в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android