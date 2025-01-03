«Валенсия» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Месталья» в Валенсии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Валенсия»: Димитриевски, Фулкье, Москера, Таррега, Гонсёровски, Лопес, Гуэрра, Барренечеа, Риоха, Алмейда, Дуро.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Родриго, Вальверде, Себальос, Беллингем, Мбаппе, Винисиус.

После 18 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 40 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании мадридский «Атлетико», у которого 41 очко.