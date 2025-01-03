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Бубнов назвал самые неудачные трансферы в РПЛ в 2024 году

Бубнов назвал самые неудачные трансферы в РПЛ в 2024 году
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Бывший футболист Александр Бубнов определил неудачные трансферы клубов Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

Эксперт назвал переходы Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит», Фёдора Смолова – из столичного «Динамо» в «Краснодар» и Никиты Салтыкова – из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив».

«Те надежды, которые на Соболева возлагали, пока не оправдались. Он не игрок стартового состава в новой команде», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 11 матчей за «Зенит», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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