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Андреев: нет понимания, куда будет двигаться «Оренбург» с новым руководством

Андреев: нет понимания, куда будет двигаться «Оренбург» с новым руководством
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Экс спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о смене руководства в приуральском клубе.

— Уход президента — это глобальные изменения, но решение принято. Будем наблюдать теперь за работой нового менеджмента.

— Как думаете, они откажутся от того вектора, который задали вы в связке с Еремякиным?
— Мне сложно сказать. Если бы я общался с ними, то ответил бы на этот вопрос. У меня нет понимания, как и куда будет двигаться клуб. Если не знаешь всего, будет некорректно отвечать на этот вопрос, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее Василий Еремякин покинул пост президента «Оренбурга». Его место занял Кирилл Волженкин, который ранее работал генеральным директором калининградской «Балтики». Также команда назначила Исмаила Ибрагимова на пост спортивного директора.

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