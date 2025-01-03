«Ювентус» — «Милан»: Йылдыз открыл счёт на 21-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Милан». Игра идёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо (Италия). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.
Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
1-й тайм
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Йылдыз – 21'
На 21-й минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт, ему ассистировал Самюэль Мбангула.
Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале обыграл «Наполи» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Университет имени короля Сауда».
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