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«Об этом нельзя говорить». А. Кержаков вспомнил переход Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

«Об этом нельзя говорить». А. Кержаков вспомнил переход Быстрова из «Зенита» в «Спартак»
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Бывший футболист сборной России Александр Кержаков высказался о переходе экс-полузащитника Владимира Быстрова из санкт-петербургского «Зенита» в московский «Спартак» в 2005 году.

— Помню уход Быстрова в «Спартак», он тогда отвальную делал (смеётся). Об этом нельзя говорить, это одно из того, что не попало в общественное поле (улыбается).

— Как вы тогда отнеслись к этому переходу?
— Не помню, если честно, но было удивление. Это не произошло так, что мы сидим и приходит новость. Мы примерно представляли, что там происходит, какие переговоры идут, в том числе от Вовы.

— Не уговаривали остаться?
— Не в нём проблема была.

— Всё со стороны руководства?
— Думаю, что да. Как понял, руководство захотело его продать, тренер был не против. «Зениту» нужны были деньги.

— Если бы нет, Быстров остался бы в «Зените»?
— 100%, конечно, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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