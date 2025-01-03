«Об этом нельзя говорить». А. Кержаков вспомнил переход Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков высказался о переходе экс-полузащитника Владимира Быстрова из санкт-петербургского «Зенита» в московский «Спартак» в 2005 году.

— Помню уход Быстрова в «Спартак», он тогда отвальную делал (смеётся). Об этом нельзя говорить, это одно из того, что не попало в общественное поле (улыбается).

— Как вы тогда отнеслись к этому переходу?

— Не помню, если честно, но было удивление. Это не произошло так, что мы сидим и приходит новость. Мы примерно представляли, что там происходит, какие переговоры идут, в том числе от Вовы.

— Не уговаривали остаться?

— Не в нём проблема была.

— Всё со стороны руководства?

— Думаю, что да. Как понял, руководство захотело его продать, тренер был не против. «Зениту» нужны были деньги.

— Если бы нет, Быстров остался бы в «Зените»?

— 100%, конечно, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».