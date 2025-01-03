Александр Кержаков назвал самый сильный «Зенит» на своей памяти

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказал своё мнение о том, какой состав санкт-петербургского клуба был лучшим за его карьеру. Кержаков завершил профессиональную игровую карьеру в «Зените» в 2017 году.

— В 2010-2012-х был самый сильный «Зенит». Ещё до прихода Халка. Мы были на равных с участником 1/4 финала Лиги чемпионов. Я разговаривал с Олегом Кузьминым, и он говорил: «Тогда с вами даже сыграть вничью было удачей».

— И русские были сильные, и легионеры сильные.

— Вот такой симбиоз был, — сказал Кержаков на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

После 18 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого также 39 очков.