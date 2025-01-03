Ванда Нара — о Мауро Икарди: он угрожает мне интимными видео

Аргентинская модель и телеведущая Ванда Нара выступила с обвинениями в адрес своего бывшего мужа — нападающего турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди.

«Он угрожает мне интимными видео, которых у него должно быть много. Он прожил со мной 12 лет, у него было более 60 камер, которые были сфокусированы в том числе на моей кровати», — заявила Нара.

Нара также обвинила Икарди в том, что он заплатил журналистам более $ 20 тыс., чтобы они опозорили её в СМИ. Кроме того, она пожаловалась, что форвард купил дом её мечты, в который он привёз свою новую женщину — аргентинскую актрису, певицу и модель Чайну Суарес. Также Ванда подтвердила слухи по поводу её отношений с бывшим нападающим московского «Спартака» Кейта Бальде, но уточнила, что они произошли в период, когда она была разлучена с Икарди.