Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ванда Нара — о Мауро Икарди: он угрожает мне интимными видео

Ванда Нара — о Мауро Икарди: он угрожает мне интимными видео
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинская модель и телеведущая Ванда Нара выступила с обвинениями в адрес своего бывшего мужа — нападающего турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди.

«Он угрожает мне интимными видео, которых у него должно быть много. Он прожил со мной 12 лет, у него было более 60 камер, которые были сфокусированы в том числе на моей кровати», — заявила Нара.

Нара также обвинила Икарди в том, что он заплатил журналистам более $ 20 тыс., чтобы они опозорили её в СМИ. Кроме того, она пожаловалась, что форвард купил дом её мечты, в который он привёз свою новую женщину — аргентинскую актрису, певицу и модель Чайну Суарес. Также Ванда подтвердила слухи по поводу её отношений с бывшим нападающим московского «Спартака» Кейта Бальде, но уточнила, что они произошли в период, когда она была разлучена с Икарди.

Материалы по теме
Стало известно, какие условия контракта Пауло Дибала запросил у «Галатасарая»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android