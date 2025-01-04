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Александр Кержаков ответил, страшно ли было переходить в «Севилью»

Александр Кержаков ответил, страшно ли было переходить в «Севилью»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о переходе в испанскую «Севилью» в 2006 году.

— Не стрёмно было ехать в «Севилью» в плане конкуренции?
— Стрёмно, конечно. Ну, нет. Волнительно было, потому что ехал в неизвестность. Ехал туда, где, казалось, какой-то космос. Так и получилось, потому что тот уровень несопоставим абсолютно. И то, где потом оказались многие футболисты из этого состава, включая Дани Алвеса, у которого была сумасшедшая карьера до недавних событий. Уровень футбола на тренировках и играх — невероятный. Я понимал, что нужно воспользоваться этим шансом, чтобы потом не жалеть оставшуюся жизнь. Считаю, что не прогадал, были трофеи, понял, что конкурентоспособен. Даже я тогда был на том уровне. Было сложно, но у меня было достаточного игрового времени, чтобы показать себя.

Не говорю об узнаваемости… Куда бы ни приезжал, будучи игроком «Севильи», узнавали в миллион раз больше, чем когда играл в России.

Поэтому ни о чём не жалею. Было волнительно, но не сравнится с теми положительными эмоциями, которые я получил, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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