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«Ювентус» — «Милан»: Пулишич сравнял счёт на 71-й минуте, реализовав пенальти

«Ювентус» — «Милан»: Пулишич сравнял счёт на 71-й минуте, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Милан». Игра идёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо (Италия). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Йылдыз – 21'     1:1 Пулишич – 71'     1:2 Гатти – 75'    

На 21-й минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт, ему ассистировал Самюэль Мбангула. Ответный мяч «Милана» на 71-й минуте забил форвард Кристиан Пулишич, реализовав 11-метровый удар.

Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале обыграл «Наполи» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Университет имени короля Сауда».

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