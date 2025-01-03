«Ювентус» — «Милан»: Пулишич сравнял счёт на 71-й минуте, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Милан». Игра идёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо (Италия). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

На 21-й минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт, ему ассистировал Самюэль Мбангула. Ответный мяч «Милана» на 71-й минуте забил форвард Кристиан Пулишич, реализовав 11-метровый удар.

Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале обыграл «Наполи» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Университет имени короля Сауда».