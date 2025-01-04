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Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
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«Ницца» обыграла «Ренн» в результативном матче Лиги 1

«Ницца» обыграла «Ренн» в результативном матче Лиги 1
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Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. «Ницца» одержала победу со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
3 : 2
Ренн
Ренн
1:0 Гессан – 12'     1:1 Калимуэндо – 27'     2:1 Диоп – 34'     3:1 Лаборде – 45+5'     3:2 Трюффер – 49'    
Удаления: Росарио – 90+2' / нет

В составе хозяев отличились Эванн Гессан, Софьян Диоп и Гаэтан Лаборде. За «Ренн» забили Арно Калимуэндо и Адриен Трюффер. На 90+2-й минуте был удалён защитник «Ниццы» Пабло Паулино Росарио.

«Ницца» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков после 16 матчей. «Ренн» располагается на 12-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.

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