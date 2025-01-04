«Ницца» обыграла «Ренн» в результативном матче Лиги 1

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. «Ницца» одержала победу со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Эванн Гессан, Софьян Диоп и Гаэтан Лаборде. За «Ренн» забили Арно Калимуэндо и Адриен Трюффер. На 90+2-й минуте был удалён защитник «Ниццы» Пабло Паулино Росарио.

«Ницца» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков после 16 матчей. «Ренн» располагается на 12-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.