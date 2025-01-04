В пятницу, 3 января, прошёл матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 3 января:

«Ницца» — «Ренн» — 3:2.

В составе «Ниццы» отличились Эванн Гессан, Софьян Диоп и Гаэтан Лаборде. За «Ренн» забили Арно Калимуэндо и Адриен Трюффер.

«Ницца» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков после 16 встреч. «Ренн» располагается на 12-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.