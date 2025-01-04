Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 3 января

Результаты матчей чемпионата Франции 3 января
Комментарии

В пятницу, 3 января, прошёл матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 3 января:

«Ницца» — «Ренн» — 3:2.

В составе «Ниццы» отличились Эванн Гессан, Софьян Диоп и Гаэтан Лаборде. За «Ренн» забили Арно Калимуэндо и Адриен Трюффер.

«Ницца» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков после 16 встреч. «Ренн» располагается на 12-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.

Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android