«Милан» одержал волевую победу над «Ювентусом» и вышел в финал Суперкубка Италии

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Милан». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). «Милан» победил «Ювентус» со счётом 2:1.

На 21-й минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт, ему ассистировал Самюэль Мбангула. Ответный мяч «Милана» на 71-й минуте забил форвард Кристиан Пулишич, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте защитник туринского клуба Федерико Гатти закатил мяч в свои ворота.

Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале обыграл «Наполи» (1:0).