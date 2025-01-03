«Милан» одержал волевую победу над «Ювентусом» и вышел в финал Суперкубка Италии
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Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Милан». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). «Милан» победил «Ювентус» со счётом 2:1.
Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Йылдыз – 21' 1:1 Пулишич – 71' 1:2 Гатти – 75'
На 21-й минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт, ему ассистировал Самюэль Мбангула. Ответный мяч «Милана» на 71-й минуте забил форвард Кристиан Пулишич, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте защитник туринского клуба Федерико Гатти закатил мяч в свои ворота.
Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале обыграл «Наполи» (1:0).
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