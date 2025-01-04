Защитник «Краснодара» Арутюнян может перейти в «Академию Пушкаша» — Armenie Football

Центральный защитник «Краснодара» и сборной Армении Георгий Арутюнян может перебраться в чемпионат Венгрии, в клуб «Академия Пушкаша». Об этом сообщает Armenie Football.

По информации источника, 20-летний игрок ведёт переговоры с венгерским клубом. Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду он дебютировал в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне Арутюнян сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.