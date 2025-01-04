Определилась финальная пара, которая сыграет за Суперкубок Италии

«Милан» и «Интер» сыграют в финале Суперкубка Италии. Вчера, 3 января, «Милан» одолел туринский «Ювентус» (2:1) в полуфинале Суперкубка. Также ранее «Интер» одержал победу над «Аталантой» (2:0).

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Финальный матч состоится 6 января. Начало – в 22:00 мск.

Ранее команды встречались между собой в матче 5-го тура чемпионата Италии сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Милан», который обыграл «Интер» со счётом 2:1.

Предыдущим обладателем Суперкубка Италии является миланский «Интер», который в финале победил «Наполи» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Университет имени короля Сауда» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).