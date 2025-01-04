Гол Беллингема на 90+6-й минуте помог «Реалу» одержать волевую победу над «Валенсией»
Поделиться
Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). «Реал» победил «Валенсию» со счётом 2:1.
Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27' 1:1 Модрич – 85' 1:2 Беллингем – 90+5'
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'
На 27-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро открыл счёт. На 79-й минуте был удалён форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Ответный мяч «сливочных» на 85-й минуте забил полузащитник Лука Модрич. Победный мяч гостей на 90+6-й минуте оформил хавбек Джуд Беллингем — 2:1.
После 19 сыгранных встреч «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 43 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 12 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2025
-
01:03
-
01:02
-
01:00
-
00:37
-
00:26
-
00:18
-
00:14
- 3 января 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:50
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:10
-
22:44
-
22:43
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:13
-
22:04
-
22:03
-
21:58
-
21:54
-
21:45
-
21:36
-
21:29
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:17
-
20:05