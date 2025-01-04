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Гол Беллингема на 90+6-й минуте помог «Реалу» одержать волевую победу над «Валенсией»

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). «Реал» победил «Валенсию» со счётом 2:1.

На 27-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро открыл счёт. На 79-й минуте был удалён форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Ответный мяч «сливочных» на 85-й минуте забил полузащитник Лука Модрич. Победный мяч гостей на 90+6-й минуте оформил хавбек Джуд Беллингем — 2:1.

После 19 сыгранных встреч «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 43 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 12 очков.